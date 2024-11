Mercato : Pogba à l’OM, c’est la douche froide

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse italienne a lâché une bombe sur l'avenir de Paul Pogba. Certaines sources ont annoncé que le milieu de terrain donnait sa priorité à l'OM après son départ de la Juventus. Mais en France, la presse sportive se montre beaucoup plus prudente. En coulisses, la situation serait calme entre les deux parties.

Patrice Evra, Adil Rami, Djibril Cissé… Les anciens de l’OM se sont mobilisés pour faire venir Paul Pogba à Marseille. L’ancien joueur de Manchester United a été le premier à lancer les hostilités en interpellant Mehdi Benatia sur l’antenne de RMC. Depuis, le conseiller sportif de Pablo Longoria a eu l’occasion de se prononcer sur cette incroyable rumeur Pogba.

Benatia a répondu cash

« Pat et Paul sont mes amis. Pogba est un joueur de la Juventus, je ne me permets pas de commenter. Sur le plan humain, je suis heureux que sa suspension ait été réduite et qu'il puisse revenir jouer bientôt » avait déclaré Benatia, qui serait, depuis, passé à l’action.

Le Parisien calme tout le monde

Selon les informations de Tutto Juve et de La Tribune OM, Benatia travaillerait fort sur ce dossier. Mais ce lundi, Le Parisien vient apporter un gros coup de froid en laissant entendre qu’il n’y avait rien entre les deux parties. « Cette piste ressemble en l’état davantage à une rumeur » peut-on lire.