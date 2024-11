Mercato : Le plan est dévoilé pour faire craquer le PSG

Axel Cornic

Très peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Milan Skriniar semble être l’un des principaux candidats au départ à un peu plus d’un mois de l’ouverture du mercato de janvier. En Italie, on parle notamment de lui à la Juventus, qui cherche un défenseur pour pallier la longue absence de Bremer, gravement blessé au genou.

Dès son arrivée en 2022, Luis Campos avait insisté pour attirer Milan Skriniar au PSG, allant même jusqu’à envisager un transfert autour des 70M€. Un an après le défenseur central est bien arrivé à Paris, mais le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a pas fait grande impression.

EXCLU - Mercato - PSG : Une demande de prêt pour Kolo-Muani ! https://t.co/AdNgEbkyb4 pic.twitter.com/o9oj0QrQpi — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) November 21, 2024

Plus de place pour Skriniar ?

Luis Enrique n’est en effet clairement pas fan du Slovaque, qui est désormais un quatrième choix derrière Marquinhos, Lucas Beraldo et Willian Pacho. La situation pourrait d’ailleurs se compliquer encore plus, puisque Presnel Kimpembe est en fin de retour après un an et demi d’absence, avec Lucas Hernandez qui pourrait bientôt le suivre.

La Juve dans le coup, mais...

Ainsi, la presse italienne a parlé d’un possible départ à la Juventus, qui se heurte toutefois pour le moment à la demande du PSG ainsi qu’à l’énorme salaire du joueur. D’après les informations de Foot Mercato, les Bianconeri tenteraient donc de trouver un compromis, en insérant notamment plusieurs joueurs dans les négociations autour de Milan Skriniar.