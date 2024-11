Clash avec Zidane, il se fait interpeller

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La carrière de Zinédine Zidane a pris fin sur un geste rare, un coup de boule sur Marco Materazzi durant le Mondial 2006. Depuis ce carton rouge, l'international français n'a jamais eu l'occasion de s'expliquer avec son adversaire. Mais 18 ans après, le champion du monde italien espère recroiser la route de celui qu'il considère être une légende.

En France, Marco Materazzi s’est fait connaître du grand public sur une action rare dans le football. Non pas en raison de sa présence sur la feuille du match entre les Bleus et l’Italie en finale du Mondial 2006, mais parce qu’il a reçu le fameux coup de boule de Zinédine Zidane. En provoquant le capitaine de l’équipe de France, Materazzi a provoqué la fin de carrière du champion du monde 1998, mais a aussi été l’un des grands artisans de la victoire de son équipe aux tirs au but. Depuis, les deux anciens se sont recroisés à de rares occasions, mais n’ont jamais eu l’occasion de discuter de cette action.

Materazzi envoie un message à Zidane

Au cours d’un entretien accordé à Lucky Block, Materazzi a lancé un appel à Zidane. « Je ne cherche plus à m’excuser mais je serais heureux d’avoir une conversation avec lui maintenant que tant d’années se sont écoulées. Il n’y aurait aucun problème » a confié l’ancien défenseur de l’Inter.

« Nous n’avons pas de relation »

Cette rencontre aurait pour but d’enterrer la hache de guerre et de tourner la page de cette rivalité. « Je n’ai pas parlé à Zinedine Zidane depuis ce jour, je ne lui avais jamais parlé avant et je ne lui ai pas parlé après. Nous n’avons pas de relation. C’est une légende du football et j’ai beaucoup de respect pour lui en tant que joueur et en tant qu’entraîneur, qui a gagné trois Ligues des champions d’affilée » a déclaré Materazzi.