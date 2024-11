Maroc : Deschamps encore planté par un crack français ?

Arnaud De Kanel

La France fait face à la fuite de ses talents ces dernières semaines. De nombreux bi-nationaux qui ont fait leurs classes avec les sélections tricolores optent pour leur pays d'origine. Ce lundi, il est question du phénomène Ayyoub Bouaddi. Le fédération marocaine aurait avancé dans ce dossier.

L'équipe de France est en plein doute depuis plusieurs mois. Cela ne joue pas en sa faveur dans le dossier des bi-nationaux. En effet, certains optent de plus en plus pour leur pays d'origine, pas convaincus à l'idée de défendre les couleurs françaises. Ayyoub Bouaddi pourrait être le prochain.

Bouaddi en discussions avec le Maroc

Le milieu de terrain de 17 ans est la grande révélation du LOSC en ce début de saison. Brillant en Ligue des champions, Ayyoub Bouaddi a été convoqué avec les Espoirs lors du dernier rassemblement. Mais son talent pourrait s'exporter au delà de la France. Selon les informations de Hespress, Bouaddi serait sur le point de choisir la sélection marocaine. La FRMF serait parvenue à obtenir une carte d'identité marocaine au joueur du LOSC.

La FFF met la pression

La FFF ne se laisse pas faire. Selon le média marocain, la DTN exercerait une forte pression auprès du joueur et de son club, le LOSC, pour le convaincre. Bouaddi est un garçon qui a la tête bien faite comme n'ont pas manqué de le faire remarquer ceux qui l'ont côtoyé. « Il est très intelligent. Il a le bon ton, la bonne distance, il est discret et c'est un bon mec. Sa précocité lui a donné de l'assurance, Ayyoub, c'est la confiance tranquille. Physiquement, il est très élancé et va prendre du muscle, mais il tient déjà très bien le duel. Oui c'est vrai que c'est un parcours intéressant, c'est atypique parce que d'habitude, on s'arrête d'étudier en devenant pro. Mais lui, ça lui a paru naturel de continuer. C'est la preuve d'une grande ouverture d'esprit et de la volonté d'occuper son temps libre », confiait Gerald Baticle. Sa réflexion devrait donc s'étendre avant de trancher définitivement.