Transferts : Un accord annoncé pour quitter le PSG

Axel Cornic

Arrivé pour devenir le nouveau patron de la défense aux côtés de Marquinhos, Milan Skriniar a déchanté. Un an et demi après, il n’est plus qu’un quatrième choix au Paris Saint-Germain, avec Luis Enrique qui ne compte clairement plus sur lui. Et la seule solution pourrait bien être un départ lors du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain.

Fortement voulu par Luis Campos, Milan Skriniar n’a pas vraiment réussi à faire le grand saut vers le PSG. L’ancien de l’Inter est peu à peu sorti de la rotation et des nouveaux arrivants comme Lucas Beraldo et Willian Pacho lui ont grillé la politesse, le reléguant à un simple quatrième choix en défense centrale. Une situation qui ne peut décidément pas continuer...

Mbappé s’en va, le PSG a choisi son remplaçant https://t.co/CakI54HgsQ pic.twitter.com/u8CjDDvQCq — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Skriniar déjà sur le départ ?

Car Skriniar est tout de même le troisième plus gros salaire du PSG et il faudra trouver une solution, si Luis Enrique ne compte vraiment pas sur lui. Une piste s’est confirmée ces dernières semaines, puisque la presse italienne a parlé d’un intérêt de la Juventus, qui cherche un défenseur central pour pallier la longue absence de Bremer.

D’accord avec la Juventus, mais...

Ce lundi, Foot Mercato a confirmé ce qu’ont pu annoncer les médias transalpins depuis quelques jours, avec Milan Skriniar qui aurait donné son accord pour rejoindre la Juventus. Il faudra toutefois trouver un accord maintenant, avec les Bianconeri qui ne seraient pas du tout prêts à prendre en charge le salaire de 10M€ net par an de l’international slovaque.