Équipe de France : Griezmann a lâché un message retentissant contre l'Angleterre

Amadou Diawara

A la mi-temps de France-Angleterre, Antoine Griezmann a ressenti le besoin de prendre la parole. Peu habitué à s'exprimer devant ses coéquipiers, le numéro 7 de Didier Deschamps a tenu à remobiliser ses coéquipiers, expliquant qu'ils avaient une occasion en or de se qualifier pour les demi-finale de la Coupe du Monde.

Au terme d'un énorme combat, l'équipe de France s'est imposée face à l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde ce samedi soir. Alors que les Bleus menaient 1-0, Antoine Griezmann a tenu à faire passer un énorme message à ses coéquipiers à la mi-temps.

«On ne rejouera peut-être jamais une qualification pour une demi-finale de Coupe du monde»

Selon les informations de RMC Sport , Antoine Griezmann aurait pris la parole dans le vestiaire à la pause de France-Angleterre. Ce qu'il n'aurait pas l'habitude de faire. Une indiscrétion, confirmée par L'Equipe , qui a retranscrit les propos du numéro 7 des Bleus .

«On ne peut pas rentrer à la maison ce soir, on doit en faire plus »