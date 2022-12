Équipe de France : Mbappé, Giroud, Griezmann… Nouvelle sortie fracassante en Angleterre

La rédaction

Alors que l’équipe de France croisera le fer avec l’Angleterre samedi soir en quart de finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé est considéré comme étant la principale menace côté tricolore. Et l’ancien défenseur international des Three Lions, Rio Ferdinand, n’a pas manqué d’égratigner les autres attaquants français.

La pression monte plus que jamais avant ce choc entre l’équipe de France et l’Angleterre qui se tiendra samedi soir au Qatar, en quart de finale de la Coupe du Monde. Auteur jusqu’ici d’un excellent parcours, Kylian Mbappé est déjà identifié comme étant la principale menace du côté des Bleus, et c’est bien l’attaquant du PSG qui est sur toutes les lèvres avant cette affiche. Au point d’ailleurs que les autres attaquants français comme Olivier Giroud et Antoine Griezmann soient relégués au second plan…

« Mbappé, ma seule inquiétude… »

L’ancien international anglais Rio Ferdinand, interrogé par la BBC , a fait une sortie assez surréaliste en expliquant clairement que Kylian Mbappé était le seul danger côté français selon lui : « Je regarde l’équipe de France et je me dis: Mbappé est ma seule inquiétude. Je ne veux pas manquer de respect aux autres, mais la façon dont l’équipe d’Angleterre est bâtie, si on peut contenir Mbappé, tout le reste est géré », estime Ferdinand, alors qu’Antoine Griezmann affiche pourtant un bon état de forme dans son nouveau positionnement en tant que relayeur, et qu’Olivier Giroud a quant à lui inscrit 3 buts depuis le début de cette Coupe du Monde.

