Équipe de France : L'incroyable plan de Deschamps face à l'Angleterre

En quart de finale de la Coupe du Monde, Didier Deschamps a donné une consigne claire à ses joueurs : pousser l'Angleterre à utiliser Harry Maguire - qui n'est pas le plus fin techniquement - le plus possible. Et lorsque le défenseur des Three Lions était en possession du ballon, Antoine Griezmann avait pour mission de le presser.

Ce samedi soir, l'équipe de France était opposé à l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde. Pour venir à bout des Three Lions (2-1), Didier Deschamps aurait demandé à ses joueurs d'adopter une stratégie claire.

Les Bleus devaient pousser l'Angleterre à jouer sur Harry Maguire

Selon les informations de L'Equipe , Didier Deschamps a insisté sur ses consignes lors de sa causerie d'avant-match, qui a duré une dizaine de minutes. Lorsque l'équipe de France récupérait le ballon, le sélectionneur des Bleus voulait que ses joueurs recherchent les ailiers Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé au maximum.

Antoine Griezmann était missionné de presser Harry Maguire