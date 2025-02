Daniel Riolo annonce la nouvelle star du PSG !

Alexis Brunet

Face à l’OL dimanche soir, le PSG s’est fait peur, mais il a réussi à s’imposer sur le score de trois buts à deux. L’inévitable Ousmane Dembélé a encore une fois été buteur, mais le club de la capitale peut également remercier Achraf Hakimi qui y est allé de son doublé. Selon Daniel Riolo, le latéral est tout simplement la vraie star du champion de France.

La Ligue 1 nous a offert un véritable choc en clôture de la 23ème journée dimanche soir. Sous fond de tensions entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi, le PSG se rendait sur la pelouse de l’OL. Finalement, ce sont les Parisiens qui se sont imposés trois buts à zéro et qui comptent donc treize points d’avance en tête du championnat.

Hakimi a brillé

Ultra décisif depuis quelque temps, Ousmane Dembélé était encore une fois aligné en pointe contre l’OL. L’attaquant du PSG n’a pas déçu, puisqu’il a encore une fois été buteur. Toutefois, il a été moins en réussite qu’un certain Achraf Hakimi. Le Marocain a inscrit un doublé et il prouve encore une fois qu’il est un joueur majeur de l’équipe de Luis Enrique et sans doute le meilleur latéral droit du monde.

« C’est un régal pour le club de l’avoir »

La prestation d’Achraf Hakimi a été unanimement saluée et Daniel Riolo y est allé de son compliment. Dans l’After Foot, le journaliste a insisté sur le fait que le latéral du PSG était un joueur de classe internationale. « Hakimi est une sorte de monsieur plus. Quand il est face à une équipe qui ne l’oblige pas à défendre, c’est un milieu offensif supplémentaire. En ce moment, il est classe internationale. C’est un régal pour le club de l’avoir, car son apport est considérable. » Depuis le début de la saison, le défenseur a déjà inscrit cinq buts, tout en délivrant dix passes décisives.