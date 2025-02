Real Madrid : Le retour surprise d'une star !

La rédaction

Après plus d'un an et demi d'absence, Thibaut Courtois veut rejouer avec la sélection belge. Mis à l'écart après un clash avec son ancien sélectionneur Domenico Tedesco, le portier du Real Madrid pourrait profiter de la nomination de Rudi Garcia à ce poste pour revenir. L'ancien gardien de Chelsea a fait part de ce souhait dans le podcast Koora Break.

« Jouer pour la Belgique me manque vraiment »

Le portier du Real, qui compte 102 sélections avec les Diables Rouges, s'est exprimé à ce sujet dans le podcast Koora Break. Interrogé par Rio Ferdinand, Thibaut Courtois a révélé qu'il ne se sentait pas respecté lorsqu'il jouait avec la sélection nationale belge :

« Cela a créé un mélange qui m'a fait exploser, raconte Courtois, dont la dernière sélection remonte au 17 juin 2023. Mais après un an et demi sur la touche, jouer pour la Belgique me manque vraiment. Je veux à nouveau participer à un grand tournoi. »

« Nous verrons si le sélectionneur m’appelle »

Un manque qu'il avait déjà exprimé il y a quelques semaines au micro de VTM en faisant un appel du pied à Rudi Garcia :

« Mon objectif est de pouvoir disputer la Coupe du monde en 2026. J’ai toujours eu cet objectif en tête, mais je me suis heurté à l’ancien sélectionneur national. En fin de compte, j’ai eu raison. Serai-je présent en mars contre l’Ukraine ? Nous verrons si le sélectionneur m’appelle. »