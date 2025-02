Laure Boulleau, ses «500 maris» annoncés en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présente sur le plateau du Canal Football Club dimanche comme toute les semaines, Laure Boulleau a notamment eu une petite phrase sur sa privée. L'ancienne joueuse du PSG s'amuse effectivement du fait qu'on lui ait déjà prêtés plusieurs relations. « On m’a inventé 500 maris », comme elle l'a confié sur Canal+.

Très médiatique depuis qu'elle est consultante sur Canal+, Laure Boulleau fait énormément parler d'elle. Dimanche soir, sur le plateau du Canal Football Club, l'ancienne joueuse du PSG a ainsi eu une petite phrase sur les relation que la presse a pu lui prêter.

«Il s’est mis d’accord avec le PSG», le gros transfert négocié en secret

➡️ https://t.co/YoaxQAiygU pic.twitter.com/LK4u6cp2YH — le10sport (@le10sport) February 24, 2025

«On m’a inventé 500 maris»

« On m’a inventé 500 maris et non je ne suis pas de la famille de Gilles Boulleau », a-t-elle confié sur le plateau de l'émission de Canal+. Une petite pique sur le fait qu'elle fasse régulièrement parler d'elle au sujet de sa vie privée. Cependant, Laure Boulleau a également commenté l'actualité de la Ligue 1, à commencer par le coup de gueule hallucinant de Pablo Longoria samedi soir.

«Je ne suis pas de la famille de Gilles Boulleau»

« Je remarque que les joueurs ont été beaucoup plus pondérés. Quand on a une position de dirigeant, on est censé avoir de la hauteur sur les événements et je trouve qu’il n’a pas toujours eu. Et puis les mots ont un sens, j’ai envie de comprendre. Championnat de merde ? Quand on siège à la LFP, je trouve ça pas normal. J’ai trouvé la réaction de Diallo intelligente parce que oui ça a des répercussions sur le football amateur », a ajouté Laure Boulleau.