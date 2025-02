PSG : Ce joueur craque, la réponse lunaire de Luis Enrique

Alexis Brunet

Dimanche soir, l’OL recevait le PSG en clôture de la 23ème journée de Ligue 1. Les partenaires de Marquinhos se sont imposés de justesse sur le score de trois buts à deux, notamment grâce à un doublé d’Achraf Hakimi. Pendant la rencontre, le Marocain a aussi reçu un carton jaune à la suite d’un accrochage avec Nicolas Tagliafico. En conférence de presse, Luis Enrique, interrogé sur le sujet, a livré une réponse assez lunaire.

Le football français nous offrait l’un de ses plus grands chocs dimanche soir pour clore la 23ème journée de Ligue 1. Le PSG se déplaçait sur la pelouse de l’OL et avait l’occasion de prendre treize points d’avance sur le deuxième du championnat, l’OM. Les Parisiens ont finalement eu le dernier mot en s’imposant sur le score de trois buts à deux, grâce à un doublé d’Achraf Hakimi et à une réalisation de l’inévitable Ousmane Dembélé.

Achraf Hakimi a un peu craqué

Un match spectaculaire donc, mais aussi tendu par moment. En avant-match, John Textor était par exemple arrivé avec un chapeau de cowboy pour répondre à Nasser Al-Khelaïfi avec qui les échanges avaient été glaciaux lors du collège de Ligue 1 le 14 juillet dernier. Sur le terrain, c’est Achraf Hakimi qui a semblé légèrement à cran. Le latéral du PSG a eu un accrochage avec Nicolas Tagliafico en première période (léger coup de pied), ce qui lui a valu un carton jaune. Luis Enrique a sur le coup échangé avec son joueur afin de le faire redescendre en pression et de ne pas risquer l’expulsion, qui aurait pu être préjudiciable à Paris.

La réponse lunaire de Luis Enrique au carton jaune d’Achraf Hakimi

Finalement, Achraf Hakimi a donc bien terminé la rencontre et le PSG s’est imposé, même s’il s’est fait un peu peur. Par la suite, en conférence de presse, Luis Enrique a été interrogé sur le carton jaune du latéral marocain et la réponse de l’entraîneur parisien a été quelque peu étonnante. Ses propos sont rapportés par Le Parisien. « (En français) Bonsoir ! » L’Espagnol n’a donc sans doute pas apprécié le geste de son joueur, mais il est visiblement soulagé que ce dernier soit resté sur la pelouse jusqu’au coup de sifflet final.