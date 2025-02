L’OM crie au scandale, une réponse tombe

Alexis Brunet

Ce week-end, l’OM affrontait l’AJ Auxerre et tout ne s’est pas passé comme prévu. Les Marseillais se sont inclinés 3-0 et se sont plaints de l’arbitrage de Jérémy Stinat, coupable selon eux d’avoir oublié un penalty et d’avoir exclu injustement Cornelius. Le club phocéen estime que l’homme en noir n’aurait pas dû arbitrer la rencontre après la polémique avec Medhi Benatia contre Lille, mais sa nomination ne souffrirait d’aucun scandale.

Dimanche soir, le PSG n’a pas manqué l’occasion de prendre treize points d’avance en tête de la Ligue 1, en s’imposant contre l’OL au Groupama Stadium. En effet, samedi soir, l’OM avait de son côté perdu à l’extérieur contre l’AJ Auxerre (3-0). Un résultat qui ne fait donc pas les affaires des Marseillais, mais qui a fait naître une nouvelle polémique.

Pablo Longoria s’emporte

Après la rencontre contre l’AJ Auxerre, l’OM s’est une nouvelle fois plaint de l’arbitrage avec Pablo Longoria en tête. Ce dernier a parlé de corruption et il a tenu des propos peu glorieux à l’encontre de la Ligue 1. Le président marseillais reproche notamment à l’arbitre de la rencontre, monsieur Jérémy Stinat, d’avoir oublié de siffler un penalty pour les joueurs de Roberto De Zerbi et d’avoir injustement exclu Derek Cornelius.

La désignation de Stinat ne souffrait d’aucune contestation

Selon de nombreux observateurs, Jérémy Stinat n’aurait pas dû arbitrer cette rencontre entre l’OM et l’AJ Auxerre, car il y a quelques semaines, il avait contribué à l’expulsion du directeur sportif marseillais, Medhi Benatia. Ce dernier avait été par la suite condamné à une suspension de trois mois ferme et trois mois avec sursis. Toutefois, d’après une source bien informée de la FFF, interrogée par RMC Sport, la désignation de monsieur Stinat ne souffrait d’aucune contestation, car la sanction de Medhi Benatia avait été donnée par la commission de discipline de la FFF et non par l’arbitre directement. « Stinat était totalement compétent et opérationnel pour officier lors de cette rencontre. Avec les acteurs, ça se passe bien pour la plupart des arbitres, le problème, c'est avec les dirigeants. » En n'ayant eu directement aucun problème avec les acteurs du jeu lors de la rencontre entre l’OM et le LOSC, Jérémy Stinat avait donc totalement le droit d’arbitrer cette rencontre.