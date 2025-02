F1 : Mercedes vend la mèche, c'est terminé pour Hamilton ?

Arnaud De Kanel

Il aurait pu raccrocher, fort de son immense palmarès, mais Lewis Hamilton en a décidé autrement. À 40 ans, le septuple champion du monde de Formule 1 s’offre un nouveau défi en rejoignant Ferrari cette saison. Après des années de succès avec Mercedes, l’icône britannique prendra place dans le baquet de la mythique monoplace rouge, avec la ferme intention d’écrire un nouveau chapitre de sa légende. Mais George Russell n'en fait pas son favori, bien au contraire.

C'est un véritable séisme dans le monde de la Formule 1. Après douze années de succès et de records chez Mercedes, Lewis Hamilton a choisi de relever un nouveau défi en rejoignant Ferrari. L'icône britannique s’apprête ainsi à écrire un nouveau chapitre de sa carrière au sein de la mythique écurie italienne. Dès cette saison, il partagera le garage avec Charles Leclerc, formant un duo explosif qui suscite déjà de grandes attentes. Ce transfert marque un tournant majeur pour la Scuderia, qui espère retrouver les sommets grâce à l’expérience et au talent du septuple champion du monde. Cela pourra-t-il permettre à Lewis Hamilton de décrocher un huitième titre ? Du côté de chez Mercedes, l'avis est tranché.

Russell voit McLaren

George Russell estime que McLaren a de grandes chances de dominer cette nouvelle saison. « Quand on voit à quel point McLaren a dominé la seconde moitié de l’année dernière, il ne fait aucun doute qu’ils sont les favoris pour cette année. Et quand les autres ont eu leurs meilleurs week-ends, McLaren était toujours là ou à peu près. Je pense qu’ils n’ont eu qu’un seul week-end exceptionnel pendant toute l’année 2024. La raison pour laquelle ce sera si intéressant, c’est que celui qui continuera à se développer gagnera probablement le championnat. Mais vous en paierez le prix en 2026. Les équipes qui sortent du lot et dont la lutte est serrée pourraient continuer à se développer », a déclaré le pilote Mercedes dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

«Je m’attends toujours à ce que McLaren soit à la pointe»

« Nous l’avons également vu en 2021, avec Lewis et Max, Mercedes a arrêté son développement et, d’une manière ou d’une autre, ils ont juste ajusté la voiture et les réglages et ont trouvé des performances énormes dans la seconde moitié de l’année. C’était juste en débloquant un peu plus les réglages. Naturellement, dans la dernière année de la réglementation, la lutte devient plus serrée. Mais je m’attends toujours à ce que McLaren soit à la pointe », a ajouté George Russell. Le message est passé.