F1 : Dégoûté, Verstappen menace de faire grève !

Thomas Bourseau

Max Verstappen sort d'une quatrième saison couronnée de succès. Le quadruple champion du monde a été accueilli avec des sifflets à l'O2 Arena pour la cérémonie de la F1 75. Une sensation qui a fortement irrité le principal intéressé. Son père Jos Verstappen explique même que le pilote Red Bull serait prêt à ne pas se présenter à une éventuelle future cérémonie si elle avait lieu une fois encore en Angleterre.

Ce mardi 18 février, la Formule 1 se mettait sur son 31 à Londres. Au sein de l'O2 Arena, le paddock était au complet dans le cadre d'une cérémonie inédite pour lancer la 75ème saison de Formule 1 de l'histoire. Au programme, présentation des 10 duos des écuries ainsi que leurs nouvelles monoplaces. Ce fut également l'occasion pour les inconditionnels de Lewis Hamilton de le voir tout vêtu du rouge de Ferrari aux côtés de son coéquipier Charles Leclerc et du Team Principal Frédéric Vasseur.

Danse avec les Stars - Rami : Le drame familial annoncé en pleine émission

➡️ https://t.co/i56cjMplCy pic.twitter.com/Yjh3Zd4vxj — le10sport (@le10sport) February 22, 2025

«Christian Horner a été hué comme ça, et Max aussi»

Pendant la cérémonie, Max Verstappen a été hué par le public britannique de l'O2 Arena penchant sans grande surprise pour son rival anglais Lewis Hamilton. Une atmosphère néfaste à son égard que le pilote de Red Bull n'a pas du tout appréciée. « En soit, je pensais que c'était une configuration raisonnable, mais j'ai trouvé honteux ce qui s'est passé avec Red Bull Racing. Christian Horner a été hué comme ça, et Max aussi. Regardez, vous le faites pour la Formule 1, vous êtes là pour promouvoir le sport et vous êtes hué par le public. Je ne pense pas que ce soit acceptable ». a commencé par assurer Jos Verstappen pour RaceXpress.

«Si cela se passe en Angleterre l'année prochaine, ils ne me verront certainement pas»

Dans des propos rapportés par The Daily Mirror, le père de Max Verstappen est même allé jusqu'à révéler l'éventuelle grève de son fils à la prochaine cérémonie si cette dernière se déroulait en Angleterre à nouveau. « Je comprends, parce que Max est le seul à enflammer ces Anglais et à dire exactement ce qu'il en est. Mais je ne pense pas que ce soit acceptable, c'est vraiment une déception ce qui s'est passé là-bas. Non, Max n'a pas envie de ça, de se faire huer comme ça devant 25 000 personnes. Il ajoute : « Si cela se passe en Angleterre l'année prochaine, ils ne me verront certainement pas »».

«S'ils se déchaînent comme ça, la question est de savoir ce que vous êtes venu faire»

Pour finir, l'ancien pilote de Formule 1 a critiqué ladite promotion de la discipline reine de la course automobile. « Vous êtes là pour promouvoir le sport et présenter les nouvelles couleurs des voitures, mais s'ils se déchaînent comme ça, la question est de savoir ce que vous êtes venu faire. Il doit se préparer à y aller de toute façon, mais il se fait huer de la sorte. Je pense qu'ils doivent se pencher sérieusement sur la question, car cela ne fait pas partie de ce sport ».