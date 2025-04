Bertrand Latour, c’est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, sur le plateau du Canal Football Club, Bertrand Latour s’est prononcé sur le rendement actuel du PSG, vainqueur à Saint-Etienne samedi (6-1). Et le journaliste de Canal+ reconnaît qu’il est choqué de la façon dont le club de la capitale a parfaitement géré le départ de Kylian Mbappé.

L'été dernier, le PSG a été contraint de laisser filer Kylian Mbappé qui avait décidé de ne pas prolongé son bail à Paris afin de s'engager avec le Real Madrid. Le Bondynois a laissé un vide important au PSG puisqu'il inscrivait plus de 40 buts par saison. Un vide qu'il a été difficile à combler et le club de la capitale avait décidé de ne pas recruter un joueur pour remplacer Kylian Mbappé. C'est grâce à un collectif plus fort que Luis Enrique a réussi à faire oublier le capitaine de l'équipe de France. Une réussite qui impression Bertrand Latour.

Bertrand Latour choqué par le PSG

« Ils sont largement au-dessus des autres. Même quand ils ratent une mi-temps comme ça a été le cas contre Saint-Etienne, ils ont une telle marge qu’ils peuvent se permettre derrière d’en marquer cinq. Je suis vraiment ébloui par ce qu’ils font. Jamais, je n’aurai imaginé en début de saison qu’ils seraient capables de faire ça », reconnaît-il sur le plateau de Canal Football Club, avant de poursuivre.

«J’avais des doutes de l’après-Mbappé»

« Moi, j’avais des doutes de l’après-Mbappé. Ça parait loin, mais dans quelle mesure, le PSG, sans sa star, qui mettait 40 buts par ans, serait en capacité d’avoir de la marge. Là, c’est même plus de la marge. Là, on se pose la question de savoir s’ils vont perdre un match dans l’année. Donc, grand mérite à eux et il y a une exigence portée par l’entraîneur que je ne les vois plus faire de faux pas », ajoute Bertrand Latour, visiblement très impressionné par le PSG.