F1 : Pizzas, pâtes… Le danger qui guette Lewis Hamilton chez Ferrari !

Cela fait maintenant quelques semaines que Lewis Hamilton est bel et bien un pilote Ferrari. Alors qu’on imaginait le Britannique finir sa carrière chez Mercedes, il a décidé de relever le défi avec la Scuderia. Direction donc l’Italie pour Hamilton, qui se régale notamment avec la nourriture nationale. Mais attention toutefois à la prise de poids pour le septuple champion du monde de Formule 1.

A 40 ans, Lewis Hamilton entame en cette année 2025 un nouveau chapitre de sa carrière. Toujours pas décidé à raccrocher et encore en quête d’un 8ème titre de champion du monde, l’Anglais a quitté Mercedes, décidant alors de rejoindre Ferrari, où il fait désormais équipe avec Charles Leclerc. Hamilton s’est ainsi envoyé pour l’Italie où il profite de sa nouvelle écurie, mais pas seulement… En grand fan de nourriture, il se régale avec les spécialités italiennes, tout en devant toutefois faire attention sa ligne, sous peine de prendre du poids.

« La semaine dernière, j’ai mangé trois pizzas ! »

Lewis Hamilton et la nourriture italienne, c’est une histoire d’amour. Pizzas, pâtes… L’Anglais se régale depuis qu’il a rejoint Ferrari. Et à ce propos, rapporté par NextGen Auto, Hamilton a notamment pu expliqué : « La vérité, c’est que j’ai déjà mangé pas mal de pizzas, mais j’ai quand même perdu du poids. La semaine dernière, j’ai mangé trois pizzas ! J’aime la nourriture italienne, je l’ai toujours aimée. (…) Je me souviens d’être venu ici, et je me souviens certainement de l’époque où je faisais la course avec Nico [Rosberg], où nous avions l’habitude d’aller chercher des glaces tous les soirs, et nous mangions beaucoup de pizzas, donc je pense que la pizza est toujours la première chose à faire ».

« Je vais devoir surveiller mon alimentation »

Lewis Hamilton a également confié : « Les pennes arrabbiata ont toujours été mon plat préféré, et puis l’un de mes plats préférés - que je ne mange plus maintenant - mais j’ai mangé ces incroyables lasagnes, qui ont été préparées par mon premier mécanicien, Luca Del Fante, et la mère de sa femme m’a préparé les lasagnes les plus folles quand j’avais 13 ans, et je ne les ai jamais oubliées. (…) Mais oui, je vais devoir surveiller mon alimentation - ça va être difficile. Je dois faire attention. Je ne peux pas manger des pizzas toute l’année, sinon je ne rentrerai pas dans la voiture ! ».