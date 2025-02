F1 : Verstappen menacé par Gasly !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques semaines maintenant avant le début de la nouvelle saison de Formule 1. Alors que le premier rendez-vous est donné en Australie, la question de cette année 2025 sera bien évidemment de savoir qui succèdera à Max Verstappen. Si le Néerlandais prétend à un 5ème titre de champion du monde, la concurrence est au rendez-vous. Un titre qui est d’ailleurs toujours dans un coin de la tête de Pierre Gasly.

Ça a bougé chez Alpine pour cette saison 2025 de Formule 1. En effet, l’écurie française a décidé de se séparer d’Esteban Ocon, le remplaçant alors par Jack Doohan. En revanche, Pierre Gasly est lui toujours là. A 29 ans, le pilote français espère être au rendez-vous pour cette année en Formule 1. Dans des propos accordés à RTL, Gasly a d’ailleurs annoncé la couleur pour la saison, ayant encore et toujours le titre de champion du monde en ligne de mire.

F1 - Alpine : Nouveau pilote avec Gasly, licenciement confirmé !

➡️ https://t.co/l2XkKMPCmU pic.twitter.com/foBNJW35V7 — le10sport (@le10sport) February 14, 2025

« Je suis prêt physiquement et mentalement »

« L'an passé il a fallu rester fort mentalement et essayer de motiver les troupes sans arrêt. C'est vrai que ce n'était pas simple, mais aujourd'hui, je suis très fier de l'évolution qu'il y a eu sur toute la saison 2024. Maintenant, c'est important d'avoir un début de saison 2025 bien meilleur et essayer de maximiser la voiture qu'on a car l'objectif c'est d'aller le plus haut possible. Je suis prêt physiquement et mentalement pour affronter les défis de la saison à venir », a d’abord lâché Pierre Gasly.

« J'espère qu'on va pouvoir aller se mêler à la bagarre »

Et à propos de ce titre de champion du monde, aujourd’hui détenu par Max Verstappen, le pilote Alpine a fait savoir : « C'est toujours mon objectif et je pense que je suis encore plus motivé que jamais. Je sais que je travaille énormément pour ça si la voiture me le permet et me donne les moyens de me bagarrer. On est sur la bonne voie et j'espère qu'on va pouvoir aller se mêler à la bagarre très prochainement ».