Lewis Hamilton allume la mèche, polémique chez Ferrari !

Septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton ne compte s'arrêter maintenant et il a rejoint l'écurie Ferrari cette année. L'ancien pilote Mercedes montera donc dans la voiture rouge à 40 ans et tentera encore de garnir son palmarès, lui qui a réussi à décrocher deux victoires en 2024. Mais son installation en Italie fait beaucoup de bruit puisque certains sa nouvelle maison, assez éloignée du siège de Ferrari, ne plaît pas à tout le monde.

Après avoir passé douze ans chez Mercedes, Lewis Hamilton a décidé de signer chez Ferrari dans la célèbre écurie italienne. Le pilote britannique fera équipe avec Charles Leclerc cette année et son arrivée en Italie fait déjà couler beaucoup d'encre dans les médias. Son installation ne passe pas pour tout le monde.

Hamilton s'éloigne de Ferrari

Fan de Formule 1 et ancien présentateur de Top Gear, Jeremy Clarkson n'a pas mâché ses mots au sujet de Lewis Hamilton. Dans une chronique pour The Sun, il n'a pas hésité à critiquer l'adaptation du pilote dans sa nouvelle équipe ainsi que la médiatisation de son arrivée chez Ferrari. « On m’a dit que sa nouvelle maison n’était pas du tout proche du siège de l’équipe. Elle se trouve à Milan, et il ne se déplace même pas en Ferrari, préférant utiliser l’hélicoptère de Fiat. Qu’est-ce que Lewis maintenant ? Un pilote ? Ou une superstar ? » dévoile-t-il.

Un conflit avec Ferrari ?

Les informations du Corriere Della Sera confirment que Lewis Hamilton a choisi Milan pour poser ses bagages et la ville est située à environ 200 kilomètres de Maranello, siège de Ferrari. Son appartement se trouve dans le prestigieux quartier de Porta Nuova, un haut lieu des affaires milanaises. Selon le journal italien, Hamilton a préféré s’installer dans cette métropole animée et réputée pour la mode. Son mode de vie pourrait poser problème à Ferrari.