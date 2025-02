F1 - Ferrari : Hamilton annonce déjà des «ennuis» avec Leclerc !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la Formule 1 reprendra bientôt ses droits, Lewis Hamilton a évoqué ses rapports avec son nouveau coéquipier chez Ferrari, Charles Leclerc. Le septuple champion du monde a indiqué que tout allait bien entre eux et qu’ils avaient déjà pu nouer des liens l’année dernière, même s’il s’attend à quelques ennuis au cours de la saison.

Après 12 années passées chez Mercedes, Lewis Hamilton a rejoint Ferrari cette saison, avec l’objectif d’aller chercher un huitième titre de champion du monde. Une écurie au sein de laquelle il travaillera avec Charles Leclerc, toujours en quête de son premier sacre, mais avec qui les relations se passent très bien pour le moment.

« En travaillant avec Charles, il n’y a eu aucun drame »

« C’est fluide pour l’instant. En travaillant avec Charles, il n’y a eu aucun drame. Évidemment, je savais que je venais ici, mais aussi avant même que cela ne soit annoncé, Charles et moi discutions toujours pendant les week-ends de course et je pense qu’il y a toujours eu un respect commun et mutuel entre nous aussi. Nous savions tous les deux très tôt que nous aimions tous les deux certaines choses. Il adore jouer du piano, il joue certainement mieux que moi, mais nous aimons tous les deux la musique et la mode », a confié Lewis Hamilton, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

« Je sais que nous allons certainement avoir des ennuis »

« L’année dernière, nous avons passé quelques soirées ensemble au cours de l’année sur plusieurs courses différentes et nous avons bien rigolé, nous allons nous amuser pendant notre aventure ici », a ajouté Lewis Hamilton, qui s’attend tout de même à ce que ses rapports avec Charles Leclerc ne soient pas toujours au beau fixe : « Mais je sais que nous allons certainement avoir des ennuis. Charles n’a que 27 ans et il est probablement plus mature que moi à cet âge. Ce ne sera pas facile de le battre, d’autant plus que c’est déjà sa maison. Mais sur ce shakedown, le simple fait de travailler ensemble a été un plaisir. Je sais que cette année, c’est sûr, nous allons nous pousser l’un l’autre et avancer ensemble en tant que coéquipiers pour essayer de porter cette équipe au premier plan. »