F1 : Hamilton, la «bombe» est annoncée

Début 2024, Ferrari officialisait la signature de Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde prenait ainsi la décision de quitter Mercedes alors qu'on ne le pensait pas capable de le faire. Et au sein de l'écurie allemande, on ne s'y attendait pas non plus. George Russell raconte comment la nouvelle a été vécue, évoquant qu'elle avait fait l'effet d'une «bombe».

Cette saison, Lewis Hamilton défendra les couleurs de la Scuderia Ferrari après plus de dix ans chez Mercedes. Le septuple champion a décidé de relever l'ultime défi de sa carrière de façon totalement imprévisible. L'officialisation de la nouvelle avait bien évidement secoué le paddock car personne ne s'y attendait, pas même son coéquipier George Russell.

«C’était juste une véritable bombe»

« Pour être honnête, ce n’est pas un murmure que j’ai entendu, c’est même la première fois que je l’ai entendu. C’était assez surprenant, pour être honnête, parce que ces choses ont généralement une façon de se répandre dans les médias, et c’était juste une véritable bombe. Mais en fin de compte, toutes ces choses arrivent pour une raison. Nous entrons bientôt dans une nouvelle ère en Formule 1. Le sport devient de plus en plus important. Et je pense que c’est une bonne chose pour tout le monde », a déclaré George Russell sur Virgin Radio. Le Britannique ne garde que des bons souvenirs de sa collaboration avec la légende Hamilton.

«La fin d’une époque»

« C’était génial, pour être honnête. Je veux dire, pour moi, quand vous avez un septuple champion du monde comme coéquipier, c’est une grande opportunité de montrer ce dont vous êtes capable. Mais j’ai aussi appris comment il gérait l’équipe, comment il gardait le moral dans les moments difficiles, comment il donnait toujours du temps aux fans. C’était une position difficile pour lui, en raison de sa taille, mais quand il s’agissait d’un face-à-face, c’était vraiment un type formidable. C’est un peu la fin d’une époque pour lui et pour l’équipe, mais je pense que c’est une opportunité excitante, vous savez, pour lui aussi, et intéressante pour le sport, mais aussi pour moi, pour Kimi, pour Mercedes. Donc, vous savez, je pense que c’est bon pour tout le monde », a ajouté George Russell.