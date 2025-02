Bennacer - OM : Son transfert est refusé en France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté sans option d'achat à l'OM, Ismaël Bennacer aurait très bien pu porter les maillots d'un autre club français. Avant de signer au Milan AC, le milieu de terrain algérien de 27 ans avait été contacté par l'OL, alors dirigé par Juninho. Mais l'équipe lyonnaise l'avait recalé pour un autre joueur.

En quête d’un milieu de terrain dans le money-time du mercato, l’OM est parvenu à réaliser un gros coup en faisant venir Ismaël Bennacer. Perturbé par quelques blessures, le milieu de terrain a accepté volontiers ce défi, pour se relancer dans un environnement favorable. Mais comme indiqué par Nabil Djellit au cours d’un podcast diffusé sur le site de L’Equipe, Bennacer aurait pu porter les couleurs d’un autre club français il y a quelques années.

L'OL a refusé Bennacer

En 2019, l’OL l’avait contacté pour densifier le cœur du jeu. Bennacer figurait en bonne place dans la short-list de Juninho. Mais au dernier moment, l’ancien international brésilien avait tranché en faveur d’un compatriote.

Thiago Mendes lui a été préféré

« Avant de signer au Milan AC, ça se joue entre lui et Thiago Mendes à Lyon. Et Juninho a décidé de recruter Mendes » a confié Nabil Djellit. Recalé par l’OL, Bennacer s’engagera quelques semaines plus tard avec la formation rossonera.