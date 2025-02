«Des paillassons» : L'OM se fait allumer en direct !

La rédaction

Après ses déclarations houleuses sur l'arbitrage en France, Pablo Longoria s'est attiré les foudres de nombreux acteurs et observateurs du monde du football, notamment Daniel Riolo. L'éditorialiste de RMC a vivement critiqué les choix de combat de l'OM, leur reprochant notamment d'avoir peur de Nasser Al-Khelaïfi.

Pablo Longoria est au cœur des débats ces derniers jours après sa sortie plus que polémique sur l'arbitrage français. Le président de l'OM avait critiqué certaines décisions arbitrales et criait à la « vraie corruption ». « Tout était prévu, organisé, depuis le carton jaune de Balerdi à Angers », a-t-il déclaré. Des propos qui ont provoqué l'indignation de nombreux acteurs et observateurs du monde du football.

Vente OM : La première recrue de l’Arabie Saoudite annoncée ?

➡️ https://t.co/t3MHrGSR6v pic.twitter.com/IITfiaRSkc — le10sport (@le10sport) February 24, 2025

L'OM est traité comme un « paillasson »

Daniel Riolo s'est d'ailleurs lâché sur le président de l'OM lors de L'After Foot sur RMC. L'éditorialiste critique les choix de combat de l'OM : « Ils ne disent rien sur la crise du football français et ils ne s’excitent que sur les arbitres. Ça, pour les arbitres, ils sont là pour s’exciter, les Marseillais, mais sur le foot français, qui les a traités comme des paillassons – parce que s’il y a bien un club qui a une notoriété égale au PSG et qui pouvait réclamer autant d’argent, c’est bien eux –, ils n’ont rien dit. » relève Riolo.

« C’est un festival »

Le chroniqueur de RMC en profite même pour glisser un mot à Nasser, le président du PSG : « Comme tu as le grand manitou (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr.), qui est le patron du foot français et européen, ils ont peur de lui, donc ils ne disent rien. Et après, ils mettent tout sur la gueule des arbitres, comme si c’était super intelligent de faire ça et surtout comme si ça leur avait apporté quelque chose depuis le début de la saison. En termes de communication et ‘on vous met la pression’, c’est un festival. Et qu’est-ce que ça a été payant pour l’OM de faire ça ! »