F1 : Nouveau pilote Gasly, la folle promesse d'Alpine !

Interrogé sur la gestion de ses pilotes, Flavio Briatore a notamment évoqué le cas Franco Colapinto. Arrivé en tant que troisième pilote quelques semaines après l'officialisation de la nomination de Jack Doohan aux côtés de Pierre Gasly, l'Argentin pourrait déjà connaître une sacrée promotion en devenant titulaire. Ce qui n'était qu'une rumeur jusque-là commence à prendre forme. Et les propos de Flavio Briatore vont en ce sens.

C'est une signature qui a largement été commentée. En effet, Alpine a décidé de recruter Franco Colapinto alors même que son duo de pilotes était déjà composé pour 2025. Pierre Gasly est effectivement accompagné par Jack Doohan, qui était même au volant de sa nouvelle monoplace à Abu Dhabi lors du dernier Grand Prix de la saison dernière. Mais l'arrivée de l'Argentin, très en vue avec Williams lors de la seconde partie de 2024, était clairement un mauvais signal envoyé à Jack Doohan. De nombreuses rumeurs évoquent même déjà un remplacement de ce dernier par Franco Colapinto dès les premières courses de la saison.

F1 - Alpine : Nouveau pilote avec Gasly, licenciement confirmé !

«Franco est l'un de nos plus importants atouts»

Et les récents propos de Flavio Briatore ne seront probablement pas de nature à rassurer Jack Doohan. Le conseiller exécutif d'Alpine s'est montré dithyrambique à l'égard de Franco Colapinto. « Il est rapide. C'est un très, très bon pilote. Il a besoin de gagner en expérience, mais nous croyons en Franco. Nous nous sommes battus pour l'avoir dans l'équipe. Et pour l'avenir, Franco est l'un de nos plus importants atouts », lâche-t-il auprès du média argentin El Trece, avant de révéler une promesse faite à l'ancien pilote Williams.

«La promesse, c'est que nous ferons tout notre possible pour que Franco soit en situation de faire le job»

« La promesse, c'est que nous ferons tout notre possible pour que Franco soit en situation de faire le job. C'est ce que nous devons faire. Nous faisons tout notre possible, avec les ingénieurs, pour nous assurer d'avoir la bonne voiture pour bien travailler. Et après ça, nous verrons », ajoute Flavio Briatore. La pression est donc monumentale sur les épaules de Jack Doohan, qui devra réaliser un début de saison exceptionnelle pour ne pas voir Franco Colapinto lui prendre son baquet aux côtés de Pierre Gasly.