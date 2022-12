Equipe de France : Stratosphérique, Mbappé fait réagir le vestiaire de Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Muet face à l'Angleterre, Kylian Mbappé a été pris en tenaille par les défenseurs anglais. Mais malgré sa discrétion ce samedi lors du quart de finale, le joueur du PSG fait toujours aussi sur l'unanimité au sein de l'équipe de France. Plusieurs de ses coéquipiers comme Ibrahima Konaté ou Youssouf Fofana ont salué ses prestations depuis le début du Mondial.

2018 était l'année de la révélation, 2022 est celle de la confirmation pour Mbappé. Au Qatar, le joueur du PSG enflamme l'Europe tout entière, grâce à ses prestations. L'international français compte déjà 5 buts lors de cette édition, dont un doublé face à la Pologne. « Il met deux buts d'anthologie, c'est la marque des très grands » a confié Hugo Lloris au micro de Téléfoot. Face à l'Angleterre ce samedi, Mbappé a été barré par les défenseurs. Mais le prodige continue de faire l'unanimité au sein de l'équipe de France.

« C'est un phénomène »

Sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps n'avait pas caché son admiration pour Mbappé. « C'est son rendez-vous, cette Coupe du monde. Et il est là. C'est un joueur hors norme bien évidemment, mais je n'ai même pas à parler de Kylian, si ce n'est d'avoir le privilège d'être son sélectionneur. Et je préfère l'avoir avec nous. Il n'y a qu'à regarder ce qu'il fait, de pouvoir changer le cours d'un match à lui tout seul. C'est un phénomène » a-t-il confié au micro de TF1.

« Je ne sais vraiment pas comment il fait pour dormir le soir »

Même son de cloche chez son partenaire Youssouf Fofana. « Je ne sais vraiment pas comment il fait pour dormir le soir avec tout ce qu'il se passe autour de lui. Mais il arrive à garder les pieds sur terre. Et c'est à chaque fois un joueur frais avec une tête libérée qui rentre sur le terrain » a déclaré le joueur de l'AS Monaco à Téléfoot.

« C'est magnifique de l'avoir avec nous »