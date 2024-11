OM : De Zerbi annonce des problèmes avant le RC Lens

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Largement battu au Stade Vélodrome avant la trêve internationale par Auxerre (1-3), l’OM doit réagir samedi face au RC Lens. Une rencontre pour laquelle Roberto De Zerbi ne pourra pas compter sur Amine Harit, Derek Cornelius et Pol Lirola, tous les trois blessés et forfaits. Convoqués avec l’Argentine, Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli quant à eux n’ont pu rejoindre le reste du groupe que ce vendredi soir à Lens.

Les Argentins retardés par la neige à Paris

« On a préparé ce match un petit peu ce matin, on le prépare encore un peu ce soir, on essaie d'être le plus prêt possible. Les Argentins n’ont pas pu nous rejoindre à cause de la neige qu’il y avait sur Paris, donc ils nous rejoindront directement à Lens ce soir. On essaye de préparer ce match sans excuses, en sachant qu’il faudra vraiment qu’on fasse un gros match et essayer de l’emporter », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse.

«On a dû travailler avec sept, huit joueurs en moins»

« On a dû travailler avec sept, huit joueurs en moins. On a beaucoup travaillé sur l’aspect physique, l'intensité, peu sur le côté tactique parce qu’il n’y avait pas grand-chose que l’on pouvait faire », a ajouté l’entraîneur de l’OM, qui attend un tout autre visage de la part de son équipe après la défaite contre Auxerre. « On repart avec nos certitudes, celles de savoir qu’on a une équipe forte, même si on sait ce qu'on doit faire pour progresser. On n’accepte pas, moi personnellement, mais les joueurs et le club de manière générale, un match comme celui que l’on a fait contre Auxerre. Je ne parle pas que du résultat parce que ça arrive à la fin, mais de la physionomie du match et ce que l’on a fait sur le terrain qui n'était clairement pas suffisant pour pouvoir obtenir un résultat. »