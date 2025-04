OM : La bombe lâchée par un proche de Zidane

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM est actuellement secoué par tout le feuilleton autour de l’avenir incertain de Roberto De Zerbi, courtisé par le Milan AC. Et Christophe Dugarry, proche de Zinedine Zidane dans la vie, lâche d’ailleurs une bombe en évoquant le cas De Zerbi et son possible départ de l’OM en fin de saison.

Et si l’OM changeait une nouvelle fois d’entraîneur l’été prochain ? Selon les dernières tendances, Roberto De Zerbi figurerait sur la short-list du Milan AC qui envisage de rapatrier le coach italien en Serie A dans les prochains mois. Un potentiel départ aux airs de coup de tonnerre pour le projet McCourt de l’OM, obligé de repartir de zéro avec un nouvel entraîneur alors que De Zerbi était censé s’engager sur le long-terme.

« Je ne le sens pas… »

Sur les ondes de RMC Sport, Christophe Dugarry a validé la théorie d’un départ de Roberto De Zerbi à l’OM et ne semble pas avoir confiance sur l’issue de ce dossier : « Je pense qu’il y a plus qu'un risque. Il nous a quand même dit au bout de trois mois que si c’était lui le problème, il pouvait démissionner. Il était déjà prêt à partir. Je ne le sens pas De Zerbi. Je ne dis pas que c’est un mauvais entraîneur, je pense que l’OM doit le garder dans une idée de construire quelque chose et d'arrêter ce mouvement incessant », assure le proche de Zinedine Zidane.

« Il n’est pas investi »

« Pour un mec au centre du projet, qui est le projet, rappelons-le, quand même, ce n’est pas rien, il est le projet de l’OM, je ne le trouve pas au-dessus de la mêlée. Je ne le sens pas investi totalement dans ces changements, je ne le trouve pas inspiré, je le sens un peu submergé par tout ce qui se passe à l’OM. J’espère me tromper », poursuit Dugarry. Reste à savoir si l’OM changera effectivement d’entraîneur en fin de saison…