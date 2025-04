Zidane, le clash à cause du Qatar !

La rédaction

Yannick Noah avait critiqué Zidane pour son rôle d’ambassadeur de la Coupe du monde au Qatar, qualifiant ce choix de «coup qui pue du cul», au micro de RMC. Des critiques auxquelles Zinédine Zidane avait répondu pour L'Equipe, expliquant qu'il avait eu l'ancien tennisman français au téléphone.

À l'occasion des Jeux Olympiques en France, en juin 2024, Yannick Noah s'était livré au Parisien dans un long entretien. L'ancien tennisman français était notamment revenu sur la grande question : la France est-elle un pays de sport ?

«Disons que la France n’est pas un pays de sport jusqu’au moment où elle gagne. C’est toujours la même dynamique. Après, quand tu arrives à gagner, ça devient un amour à vie, je suis bien placé pour le savoir…»

«Le coup du Qatar, ça pue du cul»

Ce n'est pas la première fois que Yannick Noah prend la parole au sujet des grands événements sportifs. Il s'était exprimé en 2011 sur les ondes de RMC, au sujet du choix de Zinédine Zidane d’être l’ambassadeur de la Coupe du monde au Qatar :

«Le parcours de Platoche est fantastique, maintenant, il faut dire les choses, il m’énerve avec son histoire de vidéo, vidéo, pas vidéo… Et puis Zizou aussi, j’adore, mais le coup du Qatar, ça pue du cul aussi. Je les aime bien, mais arrêtez !»

La réponse cash de Zizou

Des critiques auxquelles Zinédine Zidane avait répondu dans une entrevue accordée à L'Équipe :

«Quand je connais les gens, je prends mon téléphone et je les appelle directement. Et c’est ce que j’ai fait (avec Noah). Je lui ai donné mon sentiment, et je lui ai expliqué qu’il n’avait pas à dire cela. Et il l’a reconnu d’ailleurs.»