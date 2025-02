OM - «Très inquiet» : Attendu à Marseille, il panique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que plusieurs arbitres de Ligue 1 ont décidé de porter plainte contre Pablo Longoria, cela risque de provoquer des situations assez hallucinantes lors des prochains matches de l’OM. Conscient de la situation, Waldemar Kita ne cache pas son inquiétude avant le déplacement du FC Nantes au Vélodrome le week-end prochain.

Samedi soir à Auxerre, Pablo Longoria a perdu ses nerfs après la défaite de l'OM (0-3). Le dirigeant espagnol a ouvertement critiqué l'arbitrage en parlant de « corruption » au cœur d'un « championnat de merde ». Des accusations graves qui ont poussé les arbitres de Ligue 1 à se mobiliser pour attaquer en justice le président de l'OM pour diffamation. Par conséquent, les prochains matches de l'OM seront arbitré par des hommes qui sont en conflit avec Pablo Longoria, ce qui pose évidemment problème. Waldemar Kita, président du FC Nantes, qui se déplace au Vélodrome dimanche soir, ne cache d'ailleurs pas son inquiétude.

Kita très inquiet avant d'affronter l'OM

« Je suis surpris que quelqu’un qui a des responsabilités comme Pablo Longoria utilise de tels termes. L’image du foot français est entachée. Soit il a des preuves de corruption et il doit les sortir, soit cette attaque n’est pas justifiée, et ça pose un autre problème, celui de créer un doute. Je ne sais pas dans quel état d’esprit seront les arbitres pour notre match à Marseille dimanche prochain. La pression sera très forte sur les arbitres… Ce qui m’inquiète le plus, c’est que le milieu du foot est touché. Longoria donne l’image que nos arbitres sont achetés », a-t-il lancé en zone mixte avant d’en rajouter une couche.

«La pression sera très forte sur les arbitres…»

« Il parle même d’aller dans une Super League. Mais de quel droit parle-t-il comme ça ? Il n’est qu’un président délégué salarié et pas un président actionnaire. En plus, il est au conseil d’administration de la Ligue ! Il veut quitter la France ? Il n’y a pas de problème, mais il ne faut pas salir le pays de cette façon-là. Ce n’est pas normal. Et quelle sera la sanction ? Car c’est grave ! Il a créé un doute au niveau de l’arbitrage. Ce n’est pas rien. Maintenant, chaque fois que Marseille va être arbitré, il va y avoir une interrogation. Ça va être un drame. Il va falloir faire une réunion avec les arbitres cette semaine. Il est inadmissible de mettre ainsi de la pression sur les arbitres. Je suis très inquiet pour notre match au Vélodrome », ajoute Waldemar Kita.