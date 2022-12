Equipe de France : Un énorme scandale pourrait chambouler l'avenir de Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Président de la FFF, Noël Le Graët ne cache pas son admiration pour Didier Deschamps et serait enclin à prolonger son contrat après le Mondial. Mais le responsable du football français est mis en cause dans une affaire de harcèlement et attend les conclusions d la mission d'audit et de contrôle. Cette affaire pourrait bien avoir un impact sur l'avenir de Deschamps.

« Si on va en demies, c’est lui qui a le choix » avait confié Noël Le Graët au sujet de l'avenir de Didier Deschamps. Mission réussie pour le sélectionneur de l'équipe de France, victorieux de l'Angleterre ce samedi soir (2-1). Deschamps pourrait bien prolonger l'aventure jusqu'à l'Euro 2024 selon certains de ses proches. Mais l'avenir incertain du président de la FFF pourrait chambouler ce dossier.

Noël Le Graët dans l'œil du cyclone

So Foot avait pointé du doigt de graves dysfonctionnements au sein de la FFF. Il serait question d'harcèlement, de sextos à des collaboratrices ou encore de négligence. La Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a annoncé que les conclusions de la mission d’audit et de contrôle au sein de la FFF seront dévoilées « autour de la mi-février »

Un impact possible sur l'avenir de Deschamps ?