Équipe de France : Plus de doute, Deschamps sait ce qu’il veut pour son avenir

Sélectionneur de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps sera en fin de contrat après la Coupe du monde. Cependant, avec la qualification des Bleus en demi-finale, le technicien français a le choix. Deschamps aurait déjà tranché et rien ne pourrait le faire changer d’avis : il veut aller jusqu’à l’Euro 2024.

Le débat a été lancé après l’élimination à l’Euro 2020, il a duré un an et demi jusqu’au début de cette Coupe du monde. Didier Deschamps doit-il quitter l’équipe de France ? Après la défaite des Bleus contre la Suisse, beaucoup d’observateurs avaient vu ce revers comme une fin de cycle pour Deschamps. Après dix ans passés à diriger l’équipe de France, l’ancien entraîneur de l’OM est plus que jamais en place et son avenir pourrait, encore et toujours, s’écrire à la tête des Bleus .

«J'ai la main, donc je déciderai»

Malgré les déclarations successives de Zinédine Zidane sur le poste de sélectionneur qu’il attend avec impatience, Didier Deschamps ne semble pas atteint. Avec cette qualification en demi-finale du Mondial, le champion du monde 98 et 2018 sait qu’il aura le choix concernant son avenir. « J'ai la main, donc je déciderai. Je sais déjà tout, bien à l’avance. Non, je rigole. Ce que je peux vous dire, c'est que je serai là pour la demi-finale, et après, on verra. Chaque chose en son temps. C’est très bien d’être là, c’est encore mieux d’atteindre les objectifs du président. Je veux savourer ce qu’on vient de faire, je ne pense à rien d’autre », déclarait-il samedi soir après le succès de l’équipe de France face à l’Angleterre.

Deschamps veut aller jusqu’à l’Euro