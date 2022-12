Après l’Angleterre, la France va-t-elle remporter la Coupe du monde ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au terme d’une rencontre suffocante face à l’Angleterre, l’équipe de France est parvenue à obtenir son billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde grâce à des buts d’Aurélien Tchouameni et Olivier Giroud (2-1). Désormais, les Bleus ont rendez-vous avec le Maroc mercredi. Selon vous, la bande à Deschamps va-t-elle remporter le Mondilal ?

Pour la première fois depuis le début de cette édition 2022 du Mondial, la France abordait une rencontre sans être forcément dans la peau du grand favori contre l’Angleterre. Sur le terrain, les deux équipes ont livré une grosse prestation, et malgré les nombreuses occasions de Three Lions , ce sont les hommes de Didier Deschamps qui ont obtenu le dernier billet pour les demi-finales grâce à Aurélien Tchouameni et Olivier Giroud (2-1), tandis qu’Harry Kane a raté un penalty qui aurait permis aux siens de recoller au score.

Coupe du monde 2022 : Les notes de l'équipe de France contre l'Angleterre https://t.co/7wBPo2XwC0 pic.twitter.com/YsaHgFqDw3 — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

« C’est fabuleux, c’était un gros match », savoure Deschamps

« C’est fabuleux, c’était un gros match, on a rencontré une très belle équipe d’Angleterre. Mais on a répondu présent, encore une fois. C’est magnifique pour l'ensemble des joueurs d'accéder encore au dernier carré. On a envie de suspendre le temps », a savouré Didier Deschamps au micro de TF1 après cette victoire contre l’Angleterre.

Vers une troisième étoile pour la France ?