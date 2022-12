Équipe de France : Deschamps lâche un message fort après la qualification contre l'Angleterre

La rédaction

Ce samedi, l’équipe de France affrontait l’Angleterre dans le cadre des quarts de finale. Les hommes de Didier Deschamps ont réussi à obtenir leur billet pour les demi-finales après leur victoire 2-1 grâce à des buts d’Aurélien Tchouaméni et Olivier Giroud. Après la rencontre, Didier Deschamps a affiché sa satisfaction, saluant la prestation de ses joueurs.

Dans un match sous haute tension, l’Équipe de France a réussi à obtenir son billet pour les demi-finales grâce à sa victoire 2-1 face à l’Angleterre et affrontera donc le Maroc mercredi prochain. Pour autant, les hommes de Didier Deschamps auraient pu se faire égaliser en fin de match mais Harry Kane a raté son deuxième penalty. Après la rencontre, le sélectionneur français s’est exprimé sur la victoire des Bleus au bout du suspense.

« C’est fabuleux, c’était un gros match »

Au micro de TF1 , Didier Deschamps s’est exprimé après la qualification de l’Équipe de France en demi-finale. Le sélectionneur français n’a pas caché sa satisfaction après la prestation de ses joueurs. Il a notamment laissé un message à l’équipe d’Angleterre. « C’est fabuleux, c’était un gros match, on a rencontré une très belle équipe d’Angleterre. Mais on a répondu présent, encore une fois. C’est magnifique pour l'ensemble des joueurs d'accéder encore au dernier carré. On a envie de suspendre le temps. »

