Équipe de France : Un nouveau record XXL tombe au Qatar pour les Bleus

Pierrick Levallet

Ce samedi, l’Équipe de France a décroché son billet pour les demi-finales de la Coupe du monde. Après une rencontre particulièrement stressante, les Bleus se sont imposés face à l’Angleterre (2-1) grâce à des buts d’Aurélien Tchouaméni et Olivier Giroud. Antoine Griezmann a lui aussi réalisé une belle prestation. Et il est entré dans l’histoire de l’Équipe de France.

Coupe du monde 2022 : Grâce à Giroud, l’Équipe de France élimine l'Angleterre et file en demi-finale https://t.co/tJGA5KMi2g pic.twitter.com/C0mXMQXTFq — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

Griezmann bat le record d’Henry

Comme le rapporte RMC Sport , Antoine Griezmann est devenu le meilleur passeur de l’histoire de l’Équipe de France ce samedi. Le numéro 7 a délivré deux passes décisives, pour Aurélien Tchouaméni et Olivier Giroud, et a battu le record de Thierry Henry. Le joueur de l’Atlético de Madrid a fixé la barre à 28 et pourrait aller plus haut pour la suite du tournoi.

Le Mondial des records chez les Bleus

En Équipe de France, un record était déjà tombé : celui du meilleur buteur. Olivier Giroud a dépassé Thierry Henry au cours du Mondial et continue même de faire grimper sa statistique comme il l’a prouvé ce samedi face à l’Angleterre. L’attaquant de l’AC Milan pointe à 53 buts en sélection.