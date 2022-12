Équipe de France : Mbappé, Benzema… Brad Pitt interpelle les Bleus, l'annonce improbable avant l’Angleterre

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’équipe de France défie l’Angleterre ce samedi soir en quart de finale de la Coupe du monde, un spectateur inattendu suivra de près la rencontre. Dans un entretien accordé au Parisien, Brad Pitt révèle sa passion pour le football et ne cache pas son emballement pour les Bleus, malgré l’absence de Karim Benzema.

Ce samedi, la France a l’occasion de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde, mais avant de penser au dernier carré, les hommes de Didier Deschamps doivent venir à bout de l’Angleterre. Un choc que beaucoup attendent, y compris Brad Pitt ! Dans un entretien accordé au Parisien , l’acteur américain révèle qu’il suit actuellement la Coupe du monde et déclare sa flamme à l’équipe de France.

« Je suis déçu que Benzema ait dû partir, c’est le meilleur »

« Si je regarde la Coupe du monde ? Oui, un petit peu ! Il y a France-Angleterre ce week-end, non ? C’est vendredi ou samedi ? Ça va être un très gros match. Votre équipe est belle à regarder. Je suis déçu que Benzema ait dû partir, c’est le meilleur. Il est vraiment impressionnant. Mais même sans lui votre équipe est très forte, grâce à Mbappé et Griezmann, que j’aime beaucoup également », révèle Brad Pitt dans Le Parisien.

« Vivement la finale ! »