Coupe du monde 2022 : Après son exploit, le Maroc interpelle l'équipe de France

Pierrick Levallet

Après avoir de nouveau réalisé l'exploit face au Portugal (1-0), le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde. Les hommes de Walid Regragui pourraient donc être les prochains adversaires de l'Équipe de France, en cas de victoire contre l'Angleterre ce samedi. Sofiane Boufal a d'ailleurs donné rendez-vous aux Bleus au prochain tour.

Ce samedi, le Maroc a de nouveau créé la surprise. Après avoir éliminé l’Espagne, les Lions de l’Atlas se sont imposés face au Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0). Les hommes de Walid Regragui pourraient donc être les prochains adversaires de l’Équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde. Mais pour cela, les Bleus doivent s’imposer face à l’Angleterre.

«Je souhaite bonne chance à l’équipe de France»

Au micro de TF1 , Sofiane Boufal a alors donné rendez-vous à l’équipe de Didier Deschamps en demi-finale : « C’est un truc de fou, on vit un rêve et on n’a pas envie de se réveiller. Je n’ai même plus les mots tellement c’est incroyable. Tout ce qu’on a, on le mérite. Mais ce n’est pas fini. J’ai des frissons rien que d’en parler, c’est incroyable. Je souhaite bonne chance à l’équipe de France, je souhaite les retrouver en demi-finale. Rendez-vous en demi-finale ! »

Le match a déjà commencé entre la France et l’Angleterre