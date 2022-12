Équipe de France : Mbappé reçoit un avertissement avant le choc contre l’Angleterre

Arthur Montagne

Éblouissant depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé sera une nouvelle fois très attendu contre l’Angleterre en quart de finale. Mais alors que la defender des Three Lions cherche un moyen d’arrêter le joueur du PSG, Pierre Ménès assure que ce ne sera pas une partie de plaisir pour lui.

En l'absence de Karim Benzema, Kylian Mbappé était très attendu pour la Coupe du monde. Et le moins que l'on puisse dire c'est que jusque-là, l'attaquant du PSG assume son statut. En effet, le crack de Bondy est le meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations en 3 titularisations. Et bien évidemment, face à l'Angleterre samedi soir, c'est encore lui qui sera attendu au tournant, au point que les Three Lions auraient déjà mis en place un plan anti-Mbappé. C'est la raison pour laquelle Pierre Ménès recommande à la star tricolore de se méfier.

Equipe de France : Walker provoque Mbappé, qui va l'emporter ? https://t.co/HtWznjfBS9 pic.twitter.com/o4OfD3l1se — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

«Ça risque d'être un match tactiquement très intéressant»

« L'Angleterre marque beaucoup de buts, en jouant assez pépère, sans trop forcer. C'est une équipe assez étonnante et qui ne sera pas facile à appréhender. On ne sait pas si les Bleus auront la balle ou pas. J'aurais tendance à dire oui. Les Anglais ont des arguments, ils ressortent plutôt bien la balle. Ça risque d'être un match tactiquement très intéressant », lance le journaliste sur sa chaîne YouTube avant de s'intéresser au match que devrait vivre Kylian Mbappé.

«Ce n'est pas du tout évident que Mbappé rigole sur ce match»