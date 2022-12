Equipe de France : Lloris prend cher en Angleterre, il répond aux critiques

Thibault Morlain

Ce samedi, la France et l'Angleterre s'affrontent en quart de finale de la Coupe du monde. Alors que Kylian Mbappé serait bien évidemment l'arme numéro 1 des Bleus pour cette rencontre, de l'autre côté de la Manche, on croit avoir identifié le point faible du groupe de Didier Deschamps : Hugo Lloris. Le capitaine de l'équipe de France a pris cher en Angleterre et il a réagi ce vendredi en conférence de presse.

Qui de la France ou l'Angleterre rejoindra le dernier carré de la Coupe du monde ? Ce samedi, le duel entre les deux nations s'annonce chaud. Alors que la moindre erreur pourrait se payer cash, Hugo Lloris a été mis sous pression de l'autre côté de la Manche. C'est ainsi The Telegraph a notamment titré l'un de ses papiers : « Pourquoi Lloris pourrait être le talon d'Achille de la France ».

Equipe de France : Un Anglais prévient Mbappé, il reçoit une énorme réponse chez les Bleus https://t.co/s7V1OcSnfL pic.twitter.com/tiDBbL1rnA — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

Le point faible de l'équipe de France ?

En Angleterre, on voit ainsi Hugo Lloris comme le point faible de l'équipe de France. Faisant alors le parallèle avec Jordan Pickford, son homologue chez les Three Lions, The Independent descend le portier de Tottenham et des Bleus, notamment sur les penaltys, voyant ainsi celui d'Everton bien meilleur.

« Il faudra répondre sur le terrain »