Équipe de France : Deschamps au coeur d'un nouveau clash avec un joueur ?

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que les rapports entre Didier Deschamps et Benjamin Pavard sont relativement frais depuis le début de la Coupe du Monde, une nouvelle discussions très animée a été aperçue entre le sélectionneur de l’équipe de France et son entraîneur mardi, à l’entraînement. Et le malaise s’intensifie entre les deux hommes…

Ce n’est désormais plus un secret, il y a de l’eau dans le gaz depuis le début de la Coupe du Monde entre Didier Deschamps et Benjamin Pavard, qui avait rendu une copie décevante lors du tout premier match de l’équipe de France face à l’Australie (4-1). Son sélectionneur ne s’était d’ailleurs pas privé de le critiquer lors du débriefing vidéo au lendemain du match, ce qui avait fortement déplu au joueur du Bayern Munich et avait donc amorcé le malaise entre les deux hommes.

Nouvelle discussions animée entre Pavard et Deschamps

L’EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que mardi, lors de la séance d’entraînement de l’équipe de France qui affrontera samedi l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde, un nouvel échange pour le moins animé a été aperçu entre Deschamps et Pavard. Il faut dire que le nouveau statut du défenseur tricolore, désormais relégué en 3e position dans la hiérarchie des latéraux droit derrière Jules Koundé et Axel Disasi, a de quoi lui déplaire. Mais selon le quotidien sportif, Deschamps aurait plusieurs problèmes avec Pavard, lui reprochant notamment de ne pas avoir respecté ses consignes contre l'Australie, d’autant qu’il estime l’avoir toujours protégé lors de ses mauvaises périodes avec l’équipe de France. Ces derniers mois, son attitude boudeuse ou encore ses revendications sur une place en tant que défenseur central ont également déplu au sélectionneur national, ce qui n’a cessé d’intensifier le malaise.

« Pas dans de bonnes dispositions »