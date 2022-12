Equipe de France : Mbappé cartonne, Rabiot prévient l’Angleterre

Axel Cornic

Très performant depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé est l’une des grandes stars du moment au Qatar. Et pas seulement, puisque la presse anglaise ne parle que de lui à quelques jours du choc des quarts de finale, assurant pouvoir l’arrêter lui et l’équipe de France. Mais pour Rabiot, les Bleus ont d’autres armes qui peuvent faire mal à leurs prochains adversaires.

Meilleur buteur de la compétition, Kylian Mbappé cartonne au Qatar et tous les yeux sont rivés sur lui. Surtout ceux des Anglais, qui semblent craindre plus que tout la star du PSG et de l’équipe de France, devenue en quelques jours le sujet principal des tabloïds outre-Manche.

Equipe de France : Grosse inquiétude pour Mbappé, il calme tout le monde https://t.co/uwGSBFCaLO pic.twitter.com/oRLlwywJky — le10sport (@le10sport) December 7, 2022

« On ne dépend pas de Kylian, c'est juste notre arme principale »

Forcément, les différentes conférences de presse de l’équipe d’Angleterre n’ont tourné qu’autour de Kylian Mbappé, qui s’est également invité dans celle d’Adrien Rabiot, ce mercredi. « On ne dépend pas de Kylian, c'est juste notre arme principale » a assuré le milieu de terrain des Bleus .

« On a aussi d'autres joueurs qui peuvent faire la différence d'une autre manière »