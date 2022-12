Équipe de France : Mbappé, Griezmann… Le Graët se lâche pour le Mondial

Thomas Bourseau

Comme ce fut le cas en 2018, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann jouent un rôle important dans le succès de l’Équipe de France depuis le début du Mondial au Qatar. Et les performances ainsi que l’apport des deux champions du monde ne sont pas passées inaperçues chez Noël Le Graët.

Malgré de grosses interrogations en amont du coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar en raison des déboires sportifs et extrasportifs entourant l’Équipe de France, la bande de Didier Deschamps fait le job depuis le début de la compétition. Et notamment grâce à un Kylian Mbappé décisif à chacune de ses titularisations comme ce fut le cas face à l’Australie (4-1), au Danemark (2-1) ainsi que face à la Pologne dimanche dernier (3-1), les Bleus sont déjà en 1/4 de finale de la Coupe du monde.

«Mbappé ? C'est une étoile dans ce Mondial»

Et ce, pour le plus grand bonheur de Noël Le Graët. Le président de la Fédération française de football s’est exprimé au Figaro en faisant part de son admiration devant Kylian Mbappé et ses innombrables qualités. « C'est un type exceptionnel. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde, c'est une étoile dans ce Mondial. Il lui suffit de cinq minutes pour renverser une situation. Il met des lucarnes, est beau à voir jouer, ne fait pas tout le match à 100 à l'heure, évidemment, mais il est au-dessus du lot ».

«Je retrouve le Griezmann de 2018. Je l’admire»