Équipe de France : Après le but polémique de Griezmann, le clan Deschamps fait une annonce

Alors que le but d’Antoine Griezmann contre la Tunisie a été refusé après le coup de sifflet final, la FFF avait décidé de déposer un recours. La FIFA a analysé le dossier et a choisi de conserver le score de la rencontre. En conférence de presse, Guy Stéphan est revenu sur cette décision qu’il ne comprend toujours pas.

Lors du dernier match de poule face à la Tunisie, l’équipe de France pensait avoir égalisé à la dernière seconde. Sur un centre dégagé par la défense tunisienne, Antoine Griezmann venait tromper le portier adverse d’une reprise du pied droit. Cependant, le but a été annulé par le VAR… après le coup de sifflet final.

La FIFA n’a pas donné raison aux Bleus

Une décision sans impact pour les Bleus , ce qui n’a pas empêché la FFF de faire appel de ce choix. Après plusieurs jours d’attente, l’équipe de France a eu sa réponse : la FIFA ne reviendra pas sur le score de la rencontre et confirme la victoire de la Tunisie.

« Ce qu’on a envie, c’est de comprendre »