Equipe de France : Un clash entre Pavard et Deschamps ? La vérité éclate

Thibault Morlain

Titulaire pour le premier match de l'équipe de France à la Coupe du monde, Benjamin Pavard a depuis dégringolé dans la hiérarchie, se retrouvant maintenant comme la 3ème option à droite. Alors que le joueur du Bayern Munich a déçu contre l'Australie, cela aurait donné lieu à un accrochage avec Didier Deschamps. Mais voilà que des précisions ont été apportées sur le cas Pavers chez les Bleus.

Même face à la Tunisie, Benjamin Pavard n'a pas joué avec l'équipe de France. Cela en dit donc long sur la place du Bavarois dans la hiérarchie de Didier Deschamps. D'ailleurs, après cette rencontre, le sélectionneur expliquait à propos de Pavard : « J'ai eu plusieurs échanges avec lui et je considère qu'il n'est pas dans de bonnes dispositions ». Alors que cette sortie de Deschamps n'est clairement pas passée inaperçue, depuis, le malaise ne cesse de s'intensifier autour de Benjamin Pavard.

Une explication entre Deschamps et Pavard, mais...

A propos de Benjamin Pavard, certains assuraient qu'un clash avait éclaté avec Didier Deschamps lors d'une discussion entre les deux hommes. Il n'en serait finalement rien. RTL a démenti cette information et dans le staff de l'équipe de France, on a précisé : « Oui, c’est difficile pour Benjamin, mais c’est uniquement sportif, il travaille et son comportement est bon au sein du vestiaire ». Malgré tout, le média français explique qu'une explication aurait bien eu lieu entre Pavard et Deschamps, à l'occasion de laquelle le joueur du Bayern Munich n'aurait pas compris les reproches de son sélectionneur.

Pavard continue de se battre