Équipe de France : Tunisie, FIFA… La sentence tombe pour le but polémique de Griezmann

Alors que l’équipe de France a terminé sa phase de poules par une défaite contre la Tunisie, la FFF espérait récupérer le point du match nul après le but refusé injustement à Antoine Griezmann dans le temps additionnel, qui aurait pu permettre aux Bleus de rester invaincus dans ce Mondial. Une réclamation avait ainsi été faite, mais la Fifa en a décidé autrement.

La dernière rencontre de l’équipe de France dans le groupe D s’est achevée sur un scénario rocambolesque. Menés par la Tunisie, les Bleus sont parvenus à revenir au score dans le temps additionnel par l’intermédiaire d’Antoine Griezmann (90+8e) et pensaient ainsi rester invaincus dans cette Coupe du monde après le coup de sifflet final. Mais l’arbitre de la rencontre a finalement consulté le VAR et refusé le but français. Si Antoine Griezmann peut effectivement être signalé hors jeu selon l’interprétation, l’arbitre ne pouvait en revanche pas consulter la vidéo après avoir sifflé le coup d'envoi (après le but) puis la fin du match, incitant la FFF à déposer une réclamation restée sans réponse jusqu’à ce lundi.

La FIFA refuse le recours des Bleus, la défaite de la France contre la Tunisie est actée

La réponse de la FIFA était attendue, et l’instance du football mondial a pris son temps avant de livrer sa décision. Dans un communiqué publié ce lundi, on apprend que la FIFA n’a pas donné suite au recours effectué par la fédération française. « La Commission de Discipline de la FIFA a rejeté la réclamation présentée par l'Association française de football concernant le match Tunisie-France de la Coupe du Monde de la FIFA disputé le 30 novembre. » Aucune explication n’a été donnée pour justifier cette décision.

Avec le but annulé de Griezmann lors de #FRATUN, une nouvelle polémique arbitrale éclate en #CoupeDuMondeFIFA ❌ La main de Maradona, l’attentat sur Battiston, les scandales en Corée, le coup de tête de Zidane… Retour sur ces affaires sur @le10Sport 📝⬇️https://t.co/TDxzVcCxZ8 — Bernard Colas (@BernardCls) December 1, 2022

« Si on avait eu quelque chose à jouer, ç'aurait été autrement »