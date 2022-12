Equipe de France : Après la Pologne, Deschamps lance un gros coup de pression à Griezmann

La rédaction

Opposée à la Pologne ce dimanche, l'Equipe de France a parfaitement négocié ce huitième de finale avec une belle victoire (3-1). Avec cette prestation de haut vol, les Bleus peuvent prétendre à aller plus loin. Toujours prudent, Didier Deschamps a réagi très vite après le match par rapport à la prestation d'Antoine Griezmann, visiblement pas toujours positionné comme il le voulait.

Le parcours de l'Equipe de France se poursuit au Qatar. En battant la Pologne, la France accède à son troisième quart de finale en Coupe du monde consécutif avec la manière. Mais la première période a été pointée du doigt directement par le sélectionneur Didier Deschamps après la rencontre, notamment par rapport à Antoine Griezmann.

« Il s'est un peu dispersé »

Pas forcément très heureux de la prestation de son équipe en première période, même si elle a fini par ouvrir le score, Didier Deschamps a tenu à recadrer les choses lors de la pause. « Antoine Griezmann s’est un peu dispersé même s'il était dans des zones qui pouvaient être utiles, mais ça peut déséquilibrer sa défense » a-t-il confié.

La pause a fait du bien