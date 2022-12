Equipe de France : Deschamps explique sa révolution avec Griezmann

Arnaud De Kanel

Afin de donner une seconde jeunesse à un Antoine Griezmann qui était en délicatesse avec les Bleus, Didier Deschamps a fait le choix de le replacer au milieu de terrain pour le Mondial. Ce choix s'avère très convaincant car le champion du monde 2018 est performant. Pour Didier Deschamps, c'était évident.

Antoine Griezmann est littéralement métamorphosé depuis le début du Mondial. Repositionné dans l'entrejeu, il profite de la grinta que lui a inculqué Diego Simeone à l'Atlético de Madrid pour se démener sur la pelouse et récupérer des ballons précieux. Sa débauche d'énergie est impressionnante : il est le deuxième tricolore à avoir le plus couru depuis le début de la compétition derrière Adrien Rabiot. Didier Deschamps l'avait bien compris.

«Pour qu'il soit le mieux et le plus utile, ce n'est pas en étant devant»

Les prestations d'Antoine Griezmann depuis le début de la Coupe du monde ne passent pas inaperçues. Didier Deschamps est régulièrement questionné sur sa décision de le replacer. Il s'est expliqué au micro de Téléfoot ce dimanche matin. « Pour qu'il soit le mieux et le plus utile, ce n'est pas en étant devant, mais c'est en ayant des solutions devant lui. Quand il a le ballon, je ne vais pas lui dire quoi faire. C'est son mérite et son intelligence aussi. Tout ce qu'il a pu faire sans le ballon, ça amène de la consistance » a détaillé le sélectionneur des Bleus . Dans le vestiaire, on valide également cette révolution.

«Franchement c'est incroyable»