Équipe de France : Entre Griezmann et Deschamps, c’est l’amour fou

Métronome de l’équipe de France depuis le début de la Coupe du monde, Antoine Griezmann brille dans son nouveau rôle. Vendredi, le joueur de l’Atlético de Madrid a remercié Didier Deschamps pour toute la confiance qu’il lui accorde. Des propos sur lesquels est revenu le sélectionneur des Bleus, à un jour du huitième de finale contre la Pologne.

Antoine Griezmann est en train de découvrir un nouveau rôle en équipe de France. Vu le nombre d’absences au milieu, Didier Deschamps l’utilise dans un poste hybride de relayeur. Le joueur de l’Atlético de Madrid apporte sa grinta et ses qualités défensives, de quoi soulager la doublette Aurélien Tchouaméni - Adrien Rabiot. « Je me sens bien, physiquement et mentalement. Je suis là pour faire la relation entre la défense et les attaquants. Comme j’ai dit, j’aime lorsqu’il y a du monde devant moi quand j’ai le ballon, et après j’essaye de mettre les attaquants dans les meilleures conditions. Et ensuite, sans ballon, essayer d’en récupérer le plus possible pour aider les défenseurs et les milieux », assure celui qui a enchaîné 70 matchs avec les Bleus au micro de TF1 .

« Je lui dois énormément »

Très bon depuis le début de la Coupe du monde, Antoine Griezmann a remercié Didier Deschamps. « Je lui dois énormément, il m'a appelé en premier et on se n'est jamais quitté depuis, c'est une belle relation. Je lui dois tout en équipe de France. Je donne tout pour le maillot, la France mais aussi pour lui. J'essaie de tout faire pour qu'il continue à avoir confiance en moi. Chaque match, chaque action, c'est comme un merci que je lui adresse. Je veux essayer de tout faire pour qu'il soit fier de son numéro 7. Le pouvoir au groupe ? Il aime échanger avec les joueurs, savoir ce qu'on ressent, c'est très important pour lui. Il va toujours essayer de trouver la meilleure solution pour l'équilibre de l'équipe. On trouve, on l'a trouvé, il faut continuer là-dessus. Il fait confiance à tout le monde, c'est une force de sa part. On a un groupe qui en est conscient. On est à fond derrière quand il donne un ordre, un conseil », a lancé le champion du monde 2018 en conférence de presse.

« Il y a une relation de confiance qui s'est développée »