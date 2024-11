Un «tueur» au PSG, Luis Enrique prépare du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le secteur offensif du PSG a montré ses limites en Ligue des champions. En difficulté à la finition, les Parisiens manquent d’un tueur face au but. Un manque qui pourrait être compensé par le retour à la compétition de Gonçalo Ramos. Absent depuis la première journée, le Portugais pourrait faire son grand retour d’ici la fin du mois.

Bien parti pour s’imposer comme titulaire au poste d’avant-centre du PSG cette saison, Gonçalo Ramos s’est malheureusement blessé dès la première journée de Ligue 1. Et alors que son retour approche, Jimmy Braun, journaliste de RMC, assure que le Portugais pourrait bien être le finisseur qui a tant manqué au PSG depuis le début de saison.

Le retour de Ramos approche

« On a compris que Luis Enrique ne choisirait pas Randal Kolo Muani comme numéro 9 titulaire. On voit aussi que Marco Asensio et Lee Kang-In, à très haut niveau, c'était trop léger. Cela peut faire l'affaire en Ligue 1, mais pas en Europe. Il te faut un tueur », lâche-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.

Ramos, le «tueur» tant attendu ?

« Ce profil, Gonçalo Ramos l'a. Il l'a prouvé avec le PSG et avant avec Benfica. Je me souviens d'un match contre Liverpool, il avait mis un doublé. Il a l'instinct du finisseur qui peut plaire à Luis Enrique et il est compatible avec la philosophie de jeu de son entraineur. Il a aussi un très bon jeu de tête et il pourra être servi avec les centres d'Hakimi et Nuno Mendes », ajoute Jimmy Braun.