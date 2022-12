Equipe de France : Mbappé affiche un grand rêve pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A seulement 23 ans, Kylian Mbappé dispute sa deuxième Coupe du monde. Après une victoire en 2018, le joueur du PSG espère apporter une troisième étoile à l'équipe de France, qui défiera la Pologne en huitièmes de finale ce dimanche. En privé, la star ne cacherait pas son envie de récupérer une place de leader après la compétition.

Kylian Mbappé est l'un des hommes forts de cette première partie de Mondial. Auteur de trois buts, dont un doublé face au Danemark samedi dernier, le joueur du PSG sera très attendu pour la prochaine rencontre face à la Pologne ce dimanche en huitièmes de finale.

Mbappé souhaite être le leader des Bleus

Souriant et libéré au Qatar, Kylian Mbappé aborde ce rendez-vous dans de bonnes dispositions. Alors que beaucoup participent à leur premier Mondial au sein de l'équipe de France, le buteur du PSG s'affiche comme l'un des leaders du vestiaire et souhaite prendre encore plus de place. Après la compétition, Mbappé devrait prendre encore plus de poids, aux côtés d'Aurélien Tchouameni, déjà très respecté comme l'annonce L'Equipe.

« Il peut faire partie des leaders je confirme »