Équipe de France : Mbappé, penaltygate… Griezmann lâche une réponse improbable

Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, l’équipe de France affrontera dimanche à 16 heures la Pologne. Jusqu’à présent, les Bleus n’ont pas eu à tirer de penalty durant la compétition, un sujet sur lequel a été invité à se prononcer Antoine Griezmann, potentiel tireur avec Kylian Mbappé.

Avec deux victoires et une défaite en phase de poules, l’équipe de France a fini en tête de son groupe et affrontera donc la Pologne dimanche pour son huitième de finale. Jusqu’à présent, les Bleus n’ont pas bénéficié de penalty durant la compétition. On ne connaît donc pas l’identité du tireur désigné, alors que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann se sont notamment essayés à l’exercice par le passé, parfois avec difficulté.

Quel tireur pour les penaltys ?

À l’Euro 2020, Kylian Mbappé avait notamment raté son tir au but contre la Suisse, tandis qu’Antoine Griezmann a lui aussi enchaîné les tentatives ratées ces dernières années. Invité de TF1 vendredi soir, le joueur de l’Atlético de Madrid a botté en touche au moment d’être interrogé sur le sujet.

Équipe de France : Au cœur d’une révolution, Griezmann répond à Deschamps https://t.co/2dbfPhpbnZ pic.twitter.com/sv4xuKAnuY — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

« C’est Hugo Lloris qui va tirer les penaltys »